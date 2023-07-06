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19:18, 6 июля 2023Наука и техника

Обозначены сроки передачи ВМФ «Наро-Фоминска» с «Калибрами»

«Ак Барс»: МРК «Наро-Фоминск» с «Калибрами» передадут ВМФ в декабре

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), вооруженный ракетным комплексом «Калибр», передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в декабре. Такие сроки РИА Новости обозначил гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«В настоящее время завершаются работы по достройке заказа на плаву, проводятся швартовные испытания и подготовка заказа к проведению дальнейших испытаний. Передача заказчику запланирована на конец 2023 года», — сказал руководитель.

В декабре прошлого года «Наро-Фоминск» спустили на воду.

В январе 2022-го «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года.

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    Иван Потапов
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