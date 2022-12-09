Ракетный корабль «Наро-Фоминск» спустили на воду

Ракетный корабль «Наро-Фоминск», выступающий носителем «Калибров», спустили на воду

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21631, выступающий носителем крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», спустили на воду. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«В Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду одиннадцатого из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что приказом главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова кораблю присвоено наименование «Наро-Фоминск».

Ранее в пресс-службе Зеленодольского завода имени Горького сообщали, что «Наро-Фоминск» будет спущена воду в декабре.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщали, что до конца года в состав Балтийского флота ВМФ России войдет МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 с крылатыми ракетами «Калибр-НК».