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Российские «Каракурты» выполнили стрельбы в Балтийском море

Корабли проекта «Каракурт» Балтфлота выполнили артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Малые ракетные корабли (МРК) Балтийского флота России выполнили артиллерийские стрельбы в ходе учений. МРК «Советск» и «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт» поразили цели в акватории Балтийского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Мытищи" выполнила комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника», — отметили в сообщении.

Также расчеты кораблей поражали буйковые поля, которые имитировали мишени за пределами прямой видимости. Экипажи применили артиллерийские комплексы калибра 76 и 30 миллиметров.

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В ходе учений корабли отработали действия по отражению атак малоразмерных целей условного противника, выполнили задачи по совместному маневрированию, а также организации взаимодействия и связи.

Головной корабль проекта 22800 спустили на воду в 2017 году. «Мытищи» и «Советск» не несут специального зенитного вооружения. Начиная с третьего корабля серии «Каракурты» получат зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М». МРК оснащены ячейками универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, который позволяет запускать ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки АК-176МА и АК-630М.

В январе стало известно, что новый МРК «Циклон» проекта 22800 готовят к завершающему этапу заводских испытаний.

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Даниил Иринин
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