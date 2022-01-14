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Новый корабль с «Калибрами» подготовят к завершению госиспытаний

Ракетный корабль «Циклон» готовят к завершающему этапу государственных испытаний

Кадр: Минобороны РФ / ТАСС

В России завершают заводские испытания малого ракетного корабля (МРК) «Циклон», который сможет нести крылатые ракеты «Калибр». МРК проекта 22800 «Каракурт» подготовят к завершающему этапу государственных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает ТАСС.

На МРК испытали радиоэлектронное и радиолокационное оборудование, а также вооружение. На морском полигоне прошли боевые стрельбы по имитаторам морских и воздушных объектов. В ходе работ на корабле испытали системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономную работу средств связи.

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«Циклон» проходит проверку корабельных систем в рамках подготовки к завершающему этапу госиспытаний. В пресс-службе отметили, что они начнутся на следующей неделе.

Новый корабль построен на судостроительном заводе «Залив» имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Это первый из трех МРК проекта 22800, которые строят в Керчи. Основой ударного вооружения корабля стал универсальный корабельный стрелковый комплекс с ракетами «Калибр». Также корабль получил зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», артиллерийскую установку АК-176МА и крупнокалиберные пулеметные установки.

В октябре 2021 года в публикации The National Interest предположили, что корабли проекта 22800 смогут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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Даниил Иринин
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