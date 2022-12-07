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13:59, 7 декабря 2022Наука и техника

МРК «Наро-Фоминск» спустят на воду в декабре

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спустят на воду 9 декабря

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр-НК», спустят на воду в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского завода имени Горького, передает ТАСС.

«9 декабря на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоится торжественная церемония спуска на воду 11-го из серии МРК проекта 21631, которому приказом главкома ВМФ России присвоено наименование "Наро-Фоминск"», — говорится в сообщении.

МРК проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями ближней морской зоны класса «река-море». МРК этого проекта предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. В арсенал кораблей входят артиллерийские установки А-190, АК-630М-2 и пулеметные установки. Также МРК получили установку вертикального пуска с ракетами «Калибр».

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В декабре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что МРК «Град» проекта 21631 передадут Военно-морскому флоту России до конца 2022 года.

В ноябре стало известно, что МРК «Град» приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтийского флота.

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Даниил Иринин
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