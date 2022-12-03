Российский «Град» передадут ВМФ до конца года

ТАСС: корабль «Град» передадут ВМФ России во второй декаде декабря

Малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 («Буян-М»), выступающий носителем крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России до конца года. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны сообщает ТАСС.

«Корабль "Град" планируется к передаче в состав ВМФ во второй декаде декабря», — сказал собеседник.

Согласно ТАСС, в настоящее время корабль «Град» проекта 21631 («Буян-М»), построенный на Зеленодольском судостроительном заводе, находится на испытаниях в Балтийском море.

О том, что корабль приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтийского моря, в ноябре со ссылкой на пресс-службу флота сообщило РИА Новости.

На испытания корабль «Град» проекта 21631 («Буян-М»), согласно Зеленодольскому судостроительному заводу, был отправлен в августе.