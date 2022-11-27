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06:36, 27 ноября 2022Наука и техника

Новый носитель «Калибров» приступил к госиспытаниям

Малый ракетный корабль «Град» приступил к государственным испытаниям на Балтике

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21631 «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр», приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтийского флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает РИА Новости.

«Новейший малый ракетный корабль "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ», — сообщили на флоте.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания МРК. Также они проверят работу вооружения, агрегатов, систем и узлов корабля.

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«Планируется, что МРК "Град" войдет в состав Балтийского флота до конца текущего года и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы», — отметили в пресс-службе.

В октябре гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что конструкторы разработали эскизный проект МРК проекта 21635 «Сарсар», который стал развитием МРК «Буян-М». Корабль сможет нести вдвое больше «Калибров».

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Даниил Иринин
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