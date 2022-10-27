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14:03, 27 октября 2022Наука и техника

Новый «Буян-М» получит вдвое больше «Калибров»

Гендиректор «Ак Барс» Мистахов: новый МРК «Буян-М» сможет нести 16 «Калибров»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Конструкторы судостроительной корпорации «Ак Барс» разработали эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 «Сарсар», который стал развитием проекта 21631 «Буян-М». МРК сможет нести вдвое больше крылатых ракет «Калибр», сообщил РИА Новости гендиректор корпорации Ренат Мистахов.

«Мы сделали версию на базе проекта 21631 "Буян-М". Только увеличили вдвое количество "Калибров": с восьми до 16 ракет», — сказал гендиректор.

Он пояснил, что боекомплект удалось увеличить благодаря незначительному увеличению водоизмещения. Также конструкторы сделали V-образный корпус корабля и установили винты вместо водометных движителей, улучшив мореходность МРК.

Мистахов отметил, что пока проработан эскизный проект и сделана демонстрационная модель. «Мы предлагаем новый проект как российскому флоту, так и на экспорт», — сказал он.

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Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что МРК «Град» проекта 21631 «Буян-М» проходит испытания в морских полигонах флота.

В сентябре Ренат Мистахов рассказал, что «Ак Барс» передаст флоту первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в 2022 году.

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Даниил Иринин
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