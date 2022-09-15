Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

ВМФ России пообещали первый корабль с морским «Панцирем» в 2022 году

«Ак Барс»: первый корабль с ЗРПК «Панцирь-М» ВМФ России получит в 2022 году

Фото: Wikimedia Commons

Первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М» Военно-морской флот (ВМФ) России получит в 2022 году. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22800 "Каракурт" и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького. Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон"», — пообещал руководитель.

Глава «Ак Барс» добавил, что «теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь"».

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
Сегодня

В январе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что до конца года в состав Балтийского флота ВМФ России войдет малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» с крылатыми ракетами «Калибр».

В октябре 2020 года газета со ссылкой на источники в Минобороны и оборонно-промышленном комплексе сообщила, что Россия успешно испытала новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
США допустили санкции за поддержку карт «Мир» за пределами России
Зеленский пообещал посвятить фон дер Ляйен табличку
Власти Запорожской области попали под санкции США
Внутренности iPhone 14 Pro Max показали на видео
В сети высмеяли похожий на жилье телепузиков дом
Врач рассказала о пользе жидкой диеты
Российский миллиардер решил судиться с французскими властями из-за своих яхт
Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае запрета туристических виз
Болельщики «Порту» забросали камнями машину тренера после поражения в ЛЧ
Алена Водонаева поделилась секретами стройности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.