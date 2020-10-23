Россия испытала ЗРАК «Супер-Панцирь»

Россия успешно испытала новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М», сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и оборонно-промышленном комплексе.

Тесты оружия, в публикации газеты названного «Супер-Панцирем», состоялись в середине октября на борту малого ракетного корабля «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» Балтийского флота. В ходе испытания ЗРАК уничтожил все малогабаритные воздушные мишени М-6, выпущенными истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота.

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По данным издания, на испытаниях отрабатывалось отражение массированного налета авиации условного противника. «Супер-Панцирь», состоящий из восьми ракетных установок и двух автоматических пушек, «сделает российские малые корабли практически неуязвимыми для ударов с воздуха», отмечает газета.

В сентябре Defense One сообщило, что в ходе учений на полигоне Юма в Аризоне армия США использовала беспилотные летательные аппараты, суперпушки, наземные роботы и спутники «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны». По данным издания, в ходе мероприятия было уничтожено несколько объектов условного противника, имитирующих, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».