США уничтожили «российский» «Панцирь»

В ходе учений на полигоне Юма в Аризоне армия США использовала беспилотные летательные аппараты (БЛА), суперпушки, наземные роботы и спутники «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны», пишет Defense One. Согласно данным издания, в ходе мероприятия было уничтожено несколько объектов противника, имитирующих, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».

В публикации Defense One отмечается, что в ходе первой фазы учений спутники определили вероятное положение систем противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, информация о чем была передана на наземную станцию ​​обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), расположенную более чем в тысяче миль от объединенной базы Льюис-Маккорд армии и Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Вашингтон.

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После этого оператор TITAN отправил сообщение с данными о цели на полигон Юма в Аризоне, где находилась пушка Extended Cannon Artillery (ERCA), рассчитанная на дальность до 70 километров. Затем вертолет-разведчик, имитирующий изделие Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) обнаружил, используя небольшие БЛА Air Launched Effects (ALE), положение командно-диспетчерского узла противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Соответствующая цель была уничтожена с рекордно небольшой высоты около 91 метра ракетой AGM-114 Hellfire, запущенной с разведывательно-ударного БЛА MQ-1C Grey Eagle.

В ходе второй фазы учений были уничтожены оставшиеся компоненты ПВО вероятного противника. Третий этап учений предполагал проникновение в занимаемый условным противником район американских наземных боевых машин.

В сентябре, согласно Breaking Defense, во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Согласно американскому изданию, соответствующие учения Военно-воздушных сил (ВВС) США состоялись 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико. Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области. В августе 2018 года он же утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.