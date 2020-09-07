Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.

Согласно американскому изданию, соответствующие учения Военно-воздушных сил (ВВС) США состоялись 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико.

По словам главы Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Глена Ван Херка, демонстрация убедила его в том, что программные системы, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), действительно смогут давать рекомендации об организации боя с такими конкурентами, как Китай и Россия.

Директор ВВС США по закупкам Уилла Ропера отдельно оценил сбивание воздушной мишени новым сверхскоростным снарядом, который может летать со скоростью пять чисел Маха. «Танки, сбивающие крылатые ракеты, — это круто, видеоигра, фантастика», — сказал руководитель.

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Всего в учениях были задействованы шесть мишеней BQM-167 Skeeter, для поражения которых использовались, кроме адаптированной гаубицы, запускаемые с истребителя F-16 Fighting Falcon и беспилотника MQ-9 Reaper ракеты AIM-9 Sidewinder.

Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.

В августе 2018 года Харриган утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.