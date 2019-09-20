США спланировали прорыв ПВО Калининградской области

Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области, передает Breaking Defense заявление командующего Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харригана.

«Мы тренируемся для этого. Мы все время обдумываем эти планы, и... если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы», — сказал военный на конференции Air, Space & Cyber (ASC) Ассоциации ВВС.

Харриган не раскрыл подробностей плана по прорыву ПВО Калининградской области, однако издание пишет, что речь в данном случае речь идет о многодоменной операции, предполагающей одновременное воздействие на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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В сентябре источник в Минобороны России заявил, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

В том же месяце американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США, в котором инициатором нанесения первого ядерного удара стала Москва, атаковавшая из Калининградской области позиции на границе Польши и Германии.

В августе Харриган заявил, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.

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