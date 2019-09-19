В России объяснили провал MIM-104 Patriot в Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам, передает ТАСС заявление высокопоставленного источника в Минобороны России.

Собеседник рассказал, что в настоящее время северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок комплексов MIM-104 Patriot, из них 36 единиц — модификации PAC-2 и 52 — PAC-3, а в Персидском заливе у берегов государства находятся три эсминца Военно-морских сил (ВМС) США, которые оснащены системами противоракетной обороны (ПРО) Aegis, имеющими на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

«Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК [зенитные ракетные комплексы] Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — сказал источник.

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Собеседник заключил, что ЗРК американского производства «попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке».

Атака на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошла утром 14 сентября. В случившемся Эр-Рияд и Вашингтон обвиняют Тегеран, который поддерживает йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность за нападение. Согласно Министерству обороны и авиации Саудовской Аравии, атаку на объекты Saudi Aramco осуществили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь крылатых ракет. Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя бездействие MIM-104 Patriot при атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил, что системы ПВО не всегда демонстрируют нужный результат.

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