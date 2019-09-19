Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат, и даже самые лучшие из них не всегда перехватывают цели. «Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха», — подчеркнул госсекретарь США.

Помпео добавил, что США прежде никогда не сталкивались с подобным масштабом атаки, как на Saudi Aramco. Нападение на нефтяную компанию он назвал «актом войны», однако не уточнил, каким будет ответ Вашингтона.

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По данным агентства, у Саудовской Аравии есть несколько передовых систем Patriot, однако неизвестно, расположены ли они вблизи нефтяных объектов в королевстве. Кроме того, американские системы ПВО предназначены для «точечной обороны», а не защиты широких участков территории.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные комплексы С-400. По его словам, российские системы ПВО способны надежно защитить любые инфраструктурные объекты, и все зависит от «мудрого государственного решения» Эр-Рияда.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

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