Загорелся один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

На территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает Associated Press (АР).

Отмечается, что огонь начал распространяться после взрыва. «На видео [с места происшествия] слышны звуки выстрелов. Можно увидеть поднимающийся над горизонтом дым, пламя заметно издалека», — указано в сообщении.

В агентстве со ссылкой на саудовских властей также сообщили, что возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Кто именно мог совершить нападение, не уточняется. Также нет данных о пострадавших.

AP отмечает, что ранее нефтяные объекты страны становились целями дронов шиитского движения «Ансар Аллах». Кроме того, известно, что в 2006 году боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» пытались устроить взрыв на Saudi Aramco.

Saudi Aramco считают свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) одним из крупнейших в мире, он способен перерабатывать до семи миллионов баррелей в день. В 2018 году эксперты Moody’s Investors Service назвали компанию самой прибыльной в мире — ее чистая прибыль составила 111,1 миллиарда долларов.

22 июня на НПЗ компании Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, штат Пенсильвания, произошел пожар. Огонь перебросился на бочки со взрывоопасными веществами, что вызвало серию взрывов. Над предприятием поднялось облако черного дыма, пламя было видно за несколько километров от места происшествия. В результате пострадали пять рабочих.

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