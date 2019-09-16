Саудовской Аравии пригрозили новой атакой на нефтяные объекты

Взявшие на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями. Опубликованное на сайте телеканала Al Masirah заявление представителя движения приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Мы предупреждаем компании и иностранцев об [опасности] присутствия на объектах, которые стали целями [нашей атаки], потому что мы можем вновь нанести по ним удар в любой момент», — сказал представитель «Ансар Аллаха».

По его словам, Эр-Рияд должен прекратить военные действия в Йемене.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Агентство Associated Press отмечало, что ранее нефтяные объекты становились целями шиитского движения «Ансар Аллах».

По словам госсекретаря США Майка Помпео, к атакам на Саудовскую Аравию причастен Иран, в связи с чем американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтяные объекты Тегерана. О нападении было доложено президенту России Владимиру Путину. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, саудовские власти за помощью не обращались.

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