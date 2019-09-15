Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов

Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки дронов на ее нефтедобывающие объекты — Armaco вынуждена урезать добычу на 5,7 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«[На данный момент] ведутся работы по восстановлению добычи нефти, новая информация появится в течение 48 часов», — сообщил глава компании Амин Нассер (Amin Nasser).

О пожаре на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, он начался из-за атаки дронов, ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей», а также призвал мировое сообщество осудить агрессию и сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты исламской республики. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

5 сентября международное рейтинговое агентство Moody’s представило рейтинг крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности в 2018 году. Saudi Aramco заняла первое место — ее ликвидные активы в 2018 году достигали 42,9 миллиарда евро.

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