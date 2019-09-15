Иран отверг причастность к атаке на Саудовскую Аравию

Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выдвинутые госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает РИА Новости.

«Политика по оказанию "максимального давления", которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала устремилась в сторону "максимальной лжи"», — прокомментировал заявление американского политика официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей». «Нет никаких доказательств, что нападения исходят из Йемена», — написал он в Twitter. Помпео призвал мировое сообщество осудить агрессию и сделать все, чтобы привлечь Иран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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