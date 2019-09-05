Две российские компании вошли в число богатейших в Европе

Международное рейтинговое агентство Moody’s представило рейтинг крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности в 2018 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро). Обе компании увеличили объем ликвидности по сравнению с 2017 годом, при этом «Роснефть» за год его практически удвоила.

Первое место занял крупнейший в мире производитель нефти — Saudi Aramco из Саудовской Аравии. Его ликвидные активы в 2018 году достигали 42,9 миллиарда евро. На втором месте расположился немецкий автопроизводитель Volkswagen (37,6 миллиарда евро), а на третьем — французская Electricite de France (34,2 миллиарда евро).

Также в десятке оказались французская Total (четвертое место), нидерландский Royal Dutch Shell (пятое место), немецкий Daimler (шестое место), британская BP (восьмое место) и итальянская Eni (десятое место).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!