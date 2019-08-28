Названы богатейшие семьи России

Forbes составил шестой ежегодный рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России. За год их совокупное состояние увеличилось на 300 миллионов долларов и достигло отметки в 25,3 миллиарда долларов.

Уже в пятый раз список возглавляет клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов. В прошлом году, по оценке журнала, им принадлежало немногим больше — 5,97 миллиарда.

Второе место сохранилось за Ротенбергами. Их совокупное состояние за год выросло с 4,85 до 5,18 миллиарда долларов, но все еще не достигло уровня четырехлетней давности — 5,55 миллиарда долларов.

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На третьей строчке расположились сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат. За год их состояние выросло на 320 миллионов долларов, до 2,8 миллиарда.

Остальные семьи в рейтинге распределились следующим образом: Гапонцевы (2 миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов).

В этом году в рейтинг не вошли три клана, входившие в прошлогодний список. В 2018 году Шамаловы занимали седьмое место, Магомедовы — девятое, Зубицкие — десятое.

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