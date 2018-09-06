Названы богатейшие семьи России

Рейтинг богатейших семей России по версии журнала Forbes в 2018 году возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,97 миллиарда долларов. В прошлом году, по оценке журнала, семье принадлежало 9,91 миллиарда долларов.

В этом году клан Гуцериевых покинул Михаил Шишханов, возглавлявший финансовое направление группы. При «разводе» он получил Бинбанк, все привилегированные акции «Русснефти» и 49 процентов акций строительной компании «А101». Несмотря на потерю активов, семья Гуцериевых смогла сохранить лидирующее положение в рейтинге. Бинбанк в сентябре 2017 года попал под санацию ЦБ и перешел государству.

Как указано в публикации, «место одного племянника занял другой». Билан Ужахов после ухода Шишханова получил 10 процентов акций «М.Видео» и пост генерального директора компании.

Второе место сохранилось за Ротенбергами. Их совокупное состояние за год выросло до 4,85 миллиарда долларов (в 2017 году оно оценивалось в 4,2 миллиарда долларов). Как отмечается, семейный бизнес все еще тормозят санкции. Состояние семьи растет, но еще не достигло уровня четырехлетней давности — 5,55 миллиарда долларов.

Третье место заняла семья Валентина и Дениса Гапонцевых с совокупным состоянием в 3,14 миллиарда долларов. Валентин Гапонцев возглавляет IPG Photonics, его сын Денис является частным инвестором. В прошлом году третье место занимали братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. После того как принадлежащий им Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, они разделили активы и выбыли из рейтинга.

Остальные семьи в рейтинге распределились следующим образом: Шаймиевы (четвертое место), Рахимкуловы (пятое место), Саркисовы (шестое место), Шамаловы (седьмое место), Бажаевы (восьмое место), Магомедовы (девятое место), Зубицкие (десятое место).

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