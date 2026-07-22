Знаменитое Розовое озеро вернуло свой цвет впервые за несколько лет

Озеро Ретба в Сенегале вернуло розовый цвет впервые с 2022 года

Озеро Ретба в Сенегале, также известное как Розовое озеро, вернуло свой цвет после наводнения в 2022 году. Об этом пишет Reuters.

Наводнение произошло в августе 2022 года. Властям пришлось сбросить паводковые воды в водоем, в результате чего была серьезно нарушена местная экосистема — пресная вода погубила уникальные микроорганизмы, в том числе водоросли Dunaliella salina, которые давали озеру розовый цвет.

Ассоциации собрали около 23 миллионов франков КФА на восстановление озера. На эти средства были арендованы насосы и проложены 600 метров трубопровода для откачки лишней воды в море. Позже к проекту подключились власти. В результате соленость и цвет озера начали постепенно восстанавливаться. В начале июля состоялась традиционная церемония официального открытия водоема для добычи соли, которую пришлось приостановить после наводнения.

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