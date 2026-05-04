В арабской стране море окрасилось в алый

09:52, 4 мая 2026

В Омане прибрежные воды окрасились в алый из-за креветок
Виктория Клабукова

Фото: Stringer / Reuters

В Омане воды Аравийского моря окрасились в алый цвет. О ситуации в арабской стране пишет агентство РИА Новости.

Красный оттенок приобрели воды у побережья города Мирбат на юго-западе Омана. Море покраснело в результате массового мора мелких креветок — огромное количество криля вынесло на мелководье, обеспечив воде алый цвет. О загрязнении моря речь не идет — явление объясняют изменением температуры и уровня кислорода в морской воде. В городском управлении по охране дикой природы и водных ресурсов отчитались о начале уборки береговой линии.

В 2025 году алыми стали воды Галилейского моря в Израиле. Такой окрас привел местных жителей в ужас и всколыхнул разговоры о грядущем апокалипсисе. На самом же деле окрашивание воды было вызвано массовым цветением зеленых водорослей, которые вырабатывают красный пигмент. Кровавый цвет ранее приобрели воды Авачинской губы на Камчатке. Одна из крупнейших бухт на планете изменила цвет из-за расплодившейся инфузории.

