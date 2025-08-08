Экономика
19:07, 8 августа 2025Экономика

В окрасившемся Галилейском море увидели предвестие апокалипсиса

Daily Mail: Галилейское море в Израиле окрасилось в красный и напугало жителей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shiran Unger / Israel Nature and Parks Authority

Вода в Галилейском море в Израиле окрасилась в красный цвет и напугала местных жителей. Некоторые увидели в этом явлении параллель с одной из «десяти казней Египта», передает Daily Mail.

Встревоженные цветом воды напомнили, что в Священном Писании воды Нила были превращены в кровь по воле Бога через посох Моисея. Пользователи соцсетей забеспокоились, что явление может быть предвестием апокалипсиса и грядущих бед.

При этом в Министерство окружающей среды Израиля заявили, что окрашивание воды связанно с массовым цветением зеленых водорослей. Под воздействием солнечного света и высоких температур эти растения вырабатывают красный пигмент, который и придает воде красный оттенок. Уточняется, что пигмент природный, поэтому не представляет угрозы для здоровья.

Ранее в Москве река Яуза по неизвестной причине окрасилась в фисташковый цвет.

