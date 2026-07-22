Министр спорта фразой «Гадит англичанин» оценил отказ World Athletics возвращать россиян

Министр спорта Дегтярев об отказе World Athletics возвращать россиян: Гадит англичанин

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил отказ Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) возвращать россиян на турниры. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Дегтярев напомнил, что по легкой атлетике в июле ожидалось решение совета World Athletics, однако оно оказалось отрицательным. «Президент организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента МОК и проиграл с треском. И, видно, подгаживает. Как говорят? "Англичанка гадит"? Вот сейчас гадит англичанин», — заявил он.

По мнению министра, у российских сторон теперь есть юридические основания оспаривать это решение, а Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) уже готовит соответствующий иск. Дегтярев отметил, что Россия поддерживает и индивидуальные обращения спортсменов в суд. Он подчеркнул, что работу ведут швейцарские адвокаты.

9 июля ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Athletics о продлении отстранения российских спортсменов. Оно было принято 3 июля.