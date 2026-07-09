ВФЛА подала иск в CAS на World Athletics из-за отстранения россиян

ВФЛА подала иск в CAS на World Athletics из-за продления отстранения россиян

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

В организации отметили, что для представления ее позиции привлечены опытные международные юристы, которые специализируются в области спортивного права. «Решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной легкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов», — говорится в заявлении.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России был временно восстановлен в правах.

3 июля World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от международных турниров. Глава организации Себастьян Коу заявил, что в силе осталось решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость соревнований.