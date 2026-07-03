World Athletics продлила отстранение россиян от международных турниров

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение российских спортсменов от международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.
Решение было принято по итогам прошедшего в видеоформате заседания совета World Athletic. Глава организации Себастьян Коу заявил, что в силе осталось решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость соревнований.
24 марта Совет World Athletics снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции, введенные из-за допинга. Отмечалось, что ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках программы специальных условий.
23 марта 2023 года членство ВФЛА было восстановлено. При этом World Athetics разработала 34 специальных условия, гарантирующих эффективную работу антидопинговых реформ в российской легкой атлетике.