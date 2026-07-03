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22:47, 3 июля 2026Спорт

World Athletics продлила отстранение россиян от международных турниров

World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от международных турниров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel1964 / Shutterstock / Fotodom  

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение российских спортсменов от международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято по итогам прошедшего в видеоформате заседания совета World Athletic. Глава организации Себастьян Коу заявил, что в силе осталось решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость соревнований.

24 марта Совет World Athletics снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции, введенные из-за допинга. Отмечалось, что ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках программы специальных условий.

23 марта 2023 года членство ВФЛА было восстановлено. При этом World Athetics разработала 34 специальных условия, гарантирующих эффективную работу антидопинговых реформ в российской легкой атлетике.

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