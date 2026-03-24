12:12, 24 марта 2026

С России сняли санкции в легкой атлетике

World Athletics сняла с ВФЛА санкции, введенные из-за допинга
Владислав Уткин
Фото: Pavel1964 / Shutterstock / Fotodom  

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции, введенные из-за допинга. Об этом в своем канале в мессенджере Мах написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«ВФЛА прошла трехлетний "карантин" в рамках программы специальных условий. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты поставили итоговую оценку - полное соответствие и превышение заданных стандартов», — написал Дегтярев.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за допингового скандала в российской легкой атлетике с участием российской бегуньи Юлии Степановой и ее мужа, бывшего сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия. В марте 2022 года российских спортсменов перестали допускать на международные соревнования из-за событий на Украине.

23 марта 2023 года членство ВФЛА было восстановлено. При этом World Athetics разработала 34 специальных условий, гарантирующих эффективную работу антидопинговых реформ в российской легкой атлетике.

