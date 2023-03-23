В World Athletics опубликовали условия восстановления членства ВФЛА

В World Athletics разработали 35 «особых условий» для восстановления членства ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала на своем сайте условия восстановления членства в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В World Athletics разработали 35 «особых условий», призванных гарантировать, что антидопинговые реформы ВФЛА работают эффективно. Они включают в том числе требования по большему количеству допинг-тестирований. Орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) будет следить за соблюдением этих правил, этических и антидопинговых норм, а также будет защищать ВФЛА от внешнего воздействия. Все эти меры будут действовать в течение трех лет.

Ранее 23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства ВФЛА. При этом было продлено отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации. Таким образом, они не смогут принять участие в квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.