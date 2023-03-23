World Athletics восстановила членство ВФЛА, но продлила отстранение атлетов от турниров

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в организации сообщили в ходе пресс-конференции на YouTube-канале World Athletics.

При этом было продлено отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации. Таким образом, они не смогут принять участие в квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже. «В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено», — добавил президент World Athletics Себастьян Коу.

17 февраля Коу высказался об условиях возвращения российских легкоатлетов на международные турниры. Он отметил, что обсуждение возможности допуска спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе начнется только после того, как российская легкая атлетика решит допинговые проблемы.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.