В World Athletics высказались об условиях для возвращения россиян на турниры

World Athletics: допуск россиян будет обсуждаться только после решения проблем с допингом

Президент World Athletics Себастьян Коу высказался об условиях для возвращения российских легкоатлетов на международные турниры. Его слова приводит Reuters.

Коу объяснил, что приоритетным направлением работы с россиянами остается допинг. Он отметил, что обсуждение возможности допуска россиян на соревнования в нейтральном статусе начнется только после того, как российская легкая атлетика решит допинговые проблемы.

В ноябре World Athletics продлила принятое в марте решение об отстранении российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Оно будет действовать до особого распоряжения.

В 2015 году деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.