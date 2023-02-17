В World Athletics высказались об условиях для возвращения россиян на турниры
Президент World Athletics Себастьян Коу высказался об условиях для возвращения российских легкоатлетов на международные турниры. Его слова приводит Reuters.
Коу объяснил, что приоритетным направлением работы с россиянами остается допинг. Он отметил, что обсуждение возможности допуска россиян на соревнования в нейтральном статусе начнется только после того, как российская легкая атлетика решит допинговые проблемы.
В ноябре World Athletics продлила принятое в марте решение об отстранении российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Оно будет действовать до особого распоряжения.
В 2015 году деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.