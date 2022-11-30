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21:15, 30 ноября 2022Спорт

Российским легкоатлетам продлили отстранение от международных соревнований

World Athletics продлила отстранение российских атлетов до особого распоряжения

Фото: Shutterstock

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила отстранение российских и белорусских атлетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение будет действовать до особого распоряжения. Кроме того, совет World Athletics не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Глава организации Себастьян Коу заявил, что членство ВФЛА будет рекомендовано восстановить в марте 2023 года.

1 марта World Athletics ввела санкции против российских и белорусских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в США, чемпионате мира в помещении в Белграде и первенстве мира по спортивной ходьбе.

Деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Анастасия Борисова
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