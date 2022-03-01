Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от международных соревнований

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) ввела санкции против российских и белорусских атлетов. Об этом сообщается на сайте организации.

World Athletics отстранила российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Организация последовала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким образом, отечественные легкоатлеты не смогу принять участие в чемпионате мира 2022 года в США в июле, в чемпионате мира в помещении в Белграде и в первенстве мира по спортивной ходьбе. В заявлении World Athletics подобные меры названы мирным способом восстановить мир на Украине.

Ранее аналогичные санкции были наложены международными федерациями в различных видах спорта. В частности, Россия осталась без международных соревнований по футболу, волейболу, хоккею и баскетболу.