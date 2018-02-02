Российские олигархи за январь разбогатели на 16,8 миллиардов долларов

Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за январь 2018 года выросло на 16,8 миллиарда долларов. Это следует из очередного опубликованного рейтинга 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Индекс рассчитывается, исходя из стоимости принадлежащих акций и отчетов компаний.

По последним данным, в России самым богатым человеком является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 1,04 миллиарда долларов, до 20,7 миллиарда. Второе место занимает президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 1,17 миллиарда долларов, составив 20,1 миллиарда долларов. Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос за январь на 1,1 миллиарда долларов, до 19,1 миллиарда долларов.

На 1,55 миллиарда увеличилось состояние главы «Новатэк» Леонида Михельсона, оно теперь составляет 18,2 миллиарда. Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг увеличил свое состояние на 910 миллионов долларов и теперь владеет 17,1 миллиарда. Основатель USM Holdings Алишер Усманов разбогател на 787 миллионов, до 15,3 миллиардов.

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Следом идет основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, увеличившись состояние на 843 миллиона долларов, до 14,6 миллиарда. В десятку также вошли акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман, глава «Лукойла» Вагит Алекперов и Роман Абрамович.

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров теперь занимают 11-ю и 12-ю строчки рейтинга среди российских миллиардеров. Совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев замыкает перечень российских миллиардеров, он увеличил свое состояние на 263 миллиона, до 4,65 миллиарда долларов.

29 января Минфин США внес 96 российских олигархов в список, представленный Конгрессу. Все они и еще 114 высокопоставленных российских чиновников считаются кандидатами на попадание в санкционный список.

24 января вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что в стране не осталось олигархов. «Боюсь, у нас нет олигархов, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным делом», — сказал он.