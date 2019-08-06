Богатейшие люди мира потеряли миллиарды из-за твитов Трампа

На фоне обострившегося торгового противостояния между США и Китаем и падения рынков богатейшие люди планеты потеряли 117 миллиардов долларов за день или 2,1 процента своего общего состояния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из 500 богатейших людей, входящих в Billionaires Index, 21 человек потерял более одного миллиарда долларов. Агентство уточняет, что сильнее других пострадал владелец Amazon Джефф Безос, который потерял 3,4 миллиарда долларов из-за падения котировок онлайн-ретейлера. Однако он все еще остается самым богатым человеком в мире: его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов.

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял порядка трех миллиардов долларов. У основателя Facebook Марка Цукенберга и основателя Microsoft Билла Гейтса потери составили более двух миллиардов долларов.

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Потери миллиардеров обоснованы паникой на рынке, которая возникла из-за очередного обострения отношений США и Китая. Сначала американский президент Дональд Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары, в ответ Пекин уронил юань до десятилетнего минимума. Трамп счел это валютной манипуляцией и написал об этом в своем Twitter. Рынки моментально отреагировали снижением: по итогам торговой сессии понедельника фондовые рынки США потеряли в общей сложности около 700 миллиардов долларов.

Позднее американский Минфин официально назвал Китай валютным манипулятором, ведомство намерено добиваться правды через Международный валютный фонд. КНР в свою очередь полагает, что решение американской стороны безосновательное. В Народном банке Китая считают, что это негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе в целом.

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