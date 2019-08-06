Американский рынок рухнул и потерял миллиарды долларов

Рост напряженности в торговых отношениях между Китаем и США дорого обошелся Вашингтону. По итогам торговой сессии понедельника фондовые рынки США потеряли в общей сложности около 700 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс S&P 500 упал на три процента — до 2844,74, все компании, входящие в него, кроме 11, торговались с понижением. Dow Jones потерял больше 700 пунктов (на момент закрытия торгов — 25717,74), IBM потерял 4,41 процента, на закрытии торгов акция стоила 140,76 доллара, Apple обрушилась на 5,23 процента — до 193,34 доллара за акцию. Shell подешевел на 1,35 процента, акция нефтяной компании стоит 2330 долларов.

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Одновременно доходность 10-летних казначейских облигаций упала до минимума с 2017 года (они потеряли 13 базисных пунктов, опустившись до 1,7142), когда Дональд Трамп вступил в должность президента страны. Самым существенным стало падение индекса NASDAQ Composite — на 3,47 процента по итогам торговой сессии 5 августа, до 7726,04 пункта. Во время торгов индекс Dow Jones проседал на 3,2 процента, но затем немного отыграл падение.

Директор по инвестициям Independent Advisor Alliance полагает, что все идет к валютной войне. «Торговая война в настоящее время усиливается, и, возможно, также начнется валютная война», — предположил он. На фоне затянувшегося конфликта двух крупнейших экономик мира инвесторы озаботились поиском активов-убежищ. От этого выигрывает золото, которое подорожало до 1476,50 доллара, но вскоре немного откатилось — до 1473,90 доллара за унцию и японская иена (валюта добавила 0,5 процента и выросла до 106,05 за доллар).

Причиной столь серьезного снижения стала девальвация юаня. Курс китайской валюты опустился до семи юаней за доллар (впервые с 2008 года), хотя еще 2 августа составлял 6,93 юаня. Трамп обвинил Китай в манипуляциях с валютой.

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