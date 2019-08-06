Торговая война не пощадила никого

Биржевые индексы США и Китая существенно снизились после очередного обострения в рамках торговой войны. Самым существенным стало падение индекса NASDAQ Composite — на 3,47 процента по итогам торговой сессии 5 августа, до 7726,04 пункта, следует из данных торгов.

Также опустились индексы S&P 500 — на 2,98 процента, до 2844,74 пункта, и Dow Jones — на 2,9 процента, до 25717,74 пункта. В ходе торговой сессии индекс Dow Jones проседал на 3,2 процента, но затем немного отыграл падение.

Причиной для столь серьезного снижения стала девальвация юаня. Курс китайской валюты опустился до семи юаней за доллар (впервые с 2008 года), хотя еще 2 августа составлял 6,93 юаня. Аналитики ожидали, что Народный банк Китая окажет поддержку национальной валюте и за счет резервов сохранит ее выше уровня семи юаней за доллар, однако этого не произошло.

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Пекин в валютных манипуляциях. «Китай продолжает получать миллиарды долларов от США за счет нечестных торговых практик. Это надо было заканчивать еще много лет назад», — написал он в Twitter.

Риторику главы государства поддержал американский Минфин. Ведомство включило Китай в список стран-валютных манипуляторов и заявило, что обратится в ВТО по этому поводу. Вашингтон утверждает, что власти Китая таким образом предоставляют преференции своим экспортерам, чьи товары становятся более конкурентоспособными на внешних рынках.

На этом фоне индексы основных китайских бирж также снизились. Shanghai Composite опустился на 1,48 процента — до 2779,71 пункта, Shenzhen Composite — на 1,73 процента, до 1490,92 пункта.

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