Китай обвалил юань назло США

Курс юаня к доллару обвалился до минимума с 2008 года на фоне очередной эскалации торгового противостояния Китая и США. Об этом свидетельствуют данные биржи.
На закрытии торгов в пятницу, 2 августа, китайская национальная валюта стоила 6,9387 за доллар, но уже в понедельник в начале торгов юань преодолел психологическую отметку в семь юаней за доллар и установился на уровне 7,0126 юаня. По состоянию на 12:37 по московскому времени стоимость китайской валюты составляет 7,0451 юаня за доллар.
Ослабление юаня произошло после того, как китайский Народный банк установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с декабря 2018 года. Как пишет «Синьхуа», китайский регулятор уверен в том, что может поддерживать стабильный курс национальной валюты. Ослабление юаня центральный банк страны объяснил односторонними и протекционистскими мерами, а также намерением США ввести пошлины на оставшийся китайский импорт.
Слабый юань был одной из претензий американского президента Дональда Трампа к Пекину. Американская сторона утверждает, что такой курс китайской валюты приводит к тому, что цены на экспортные товары из Китая несправедливо низкие и наносят ущерб иностранным конкурентам, увеличивая положительное сальдо торгового баланса КНР.
Очередной виток конфликта в торговой войне двух крупнейших экономик мира возник на фоне провала 12 раунда переговоров, которые прошли в Китае в конце июля. После этого Трамп объявил о том, что США с 1 сентября готовы ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая, которые оцениваются в 300 миллиардов долларов. Власти Китая ответили на это поручением приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции.