Китай обвалил юань назло США

Курс юаня к доллару обвалился до минимума с 2008 года на фоне очередной эскалации торгового противостояния Китая и США. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На закрытии торгов в пятницу, 2 августа, китайская национальная валюта стоила 6,9387 за доллар, но уже в понедельник в начале торгов юань преодолел психологическую отметку в семь юаней за доллар и установился на уровне 7,0126 юаня. По состоянию на 12:37 по московскому времени стоимость китайской валюты составляет 7,0451 юаня за доллар.

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Ослабление юаня произошло после того, как китайский Народный банк установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с декабря 2018 года. Как пишет «Синьхуа», китайский регулятор уверен в том, что может поддерживать стабильный курс национальной валюты. Ослабление юаня центральный банк страны объяснил односторонними и протекционистскими мерами, а также намерением США ввести пошлины на оставшийся китайский импорт.

Слабый юань был одной из претензий американского президента Дональда Трампа к Пекину. Американская сторона утверждает, что такой курс китайской валюты приводит к тому, что цены на экспортные товары из Китая несправедливо низкие и наносят ущерб иностранным конкурентам, увеличивая положительное сальдо торгового баланса КНР.

Очередной виток конфликта в торговой войне двух крупнейших экономик мира возник на фоне провала 12 раунда переговоров, которые прошли в Китае в конце июля. После этого Трамп объявил о том, что США с 1 сентября готовы ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая, которые оцениваются в 300 миллиардов долларов. Власти Китая ответили на это поручением приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции.

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