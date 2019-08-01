США и Китай провалили переговоры об окончании торговой войны

США и Китай не достигли прогресса в урегулировании торговой войны. Как пишет агентство Bloomberg, 12-й раунд переговоров, которые на этот раз состоялись в Шанхае, завершился безрезультатно.

Переговоры прошли на фоне очередной волны критики в адрес Китая со стороны президента США Дональда Трампа. Накануне он заявил, что Китай показывает свое нежелание покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. Фьючерсы на S&P 500 (фондовый индекс, в который входят 500 самых больших по капитализации американских компаний) отступили от максимумов после объявления о завершении переговоров. Между тем китайская валюта на событие почти не отреагировала.

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Агентство отмечает, что прорыва от 12-го раунда торговых переговоров не ожидалось, поскольку за почти три месяца, прошедшие с предыдущего раунда консультаций, позиции Вашингтона и Пекина еще больше разошлись. Накануне замдиректора пекинского Центра Китая и глобализации, бывший сотрудник министерства коммерции КНР Хэ Вэйвэнь заявлял, что, по его мнению, стороны заключат «частичную и временную» торговую сделку только в последнем квартале 2019 года.

Трамп призвал Пекин заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года, поскольку в случае его переизбрания на второй срок соглашение окажется намного жестче для КНР, если вообще состоится.

Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций. Стороны взаимно повысили ввозные пошлины. США ввели дополнительные тарифы на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, КНР — на американские товары на 60 миллиардов долларов. К соглашению возобновить консультаций стороны пришли на саммите G20 в июне.

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