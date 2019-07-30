Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Он предупредил, что в случае его переизбрания на второй срок соглашение окажется намного жестче для Пекина или же вообще не будет подписано. Трамп также напомнил, что в июле экономика Китая показала худший результат за последние 27 лет. По итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП Китая составил 6,3 процента, что эквивалентно 6,56 триллиона долларов.

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Между тем замдиректора пекинского Центра Китая и глобализации, бывший сотрудник Министерства коммерции КНР Хэ Вэйвэнь заявил газете Global Times, что, по его мнению, США и Китай заключат «частичную и временную» торговую сделку в последнем квартале 2019 года.

В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном. США в них представят американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций. Стороны обменялись взаимным повышением торговых пошлин. США ввели дополнительные тарифы на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов, КНР ответила пошлинами на американские товары на 60 миллиардов долларов. К соглашению о возобновлении консультаций стороны пришли на саммите G20, состоявшемся в июне.

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