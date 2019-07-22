Китай нашел неожиданного партнера в конфликте с США

Китайцы остались без американской черешни после того, как Пекин поднял торговые пошлины на товары из США из-за торгового противостояния. Вместо этого Китай нарастил поставки товаров из Узбекистана. Об этом пишет Reuters.

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Как отмечает агентство, в период с 2000-го по 2017 год импорт черешни из США вырос с нуля до 200 миллионов долларов. Однако из-за торговой войны и 50-процентных пошлин на ввоз американской черешни, введенных КНР, объем импорта из США упал. Если в 2017 году Штаты были монополистами на рынке Китая в этом сегменте, в мае 2018 года доля американских поставок сократилась до примерно 80 процентов, а к маю 2019-го и вовсе до 38 процентов.

В то же время Китай ослабил требования к импорту фруктов из стран — партнеров по инициативе «Один пояс и один путь», что позволило нарастить экспорт черешни в КНР таким странам, как, например, Узбекистан. В мае прошлого года поставки черешни из этой страны были равны нулю, но уже в мае нынешнего составили почти 50 процентов всех поставок. При этом стоимость килограмма узбекской черешни в два раза ниже стоимости американской — 80 юаней против 160 юаней (около 750 рублей против 1,5 тысячи рублей соответственно).

В Китае черешня является деликатесом и одним из самых популярных импортных продуктов в категории фруктов и ягод. Как отмечает агентство, китайцы особенно ценят американскую черешню из-за ее крупного размера и сладости. Состоятельные жители КНР и представители среднего класса на фоне роста доходов готовы были покупать ее, несмотря на взлет цены на этот продукт.

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