США поехидничали над Китаем из-за торговой войны

Президент США Дональд Трамп связал замедление китайской экономики с американскими пошлинами и предостерег, что их может стать намного больше. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Вот почему Китай хочет заключить сделку с США и жалеет, что нарушил изначальную договоренность», — посчитал Трамп.

Заявление Трампа прозвучало на фоне публикации данных о китайском ВВП. По итогам первой половины 2019 года рост ВВП Китая составил 45,09 триллиона юаней (порядка 6,56 триллиона долларов), достигнув 6,3 процента в годовом выражении. Динамика оказалась самой плохой за последние 27 лет.

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Торговое противостояние двух стран обострилось в мае 2019-го. Тогда стороны обменялись взаимными ограничениями на импорт. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов, Пекин ответил ограничениями на импорт американской продукции на 60 миллиардов. В конце июня после саммита G20 стороны договорились возобновить переговоры и отложить все возможные торговые ограничения в отношении друг друга.

После этого стало известно о намерении китайских властей увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции в качестве «знака доброй воли» в преддверии нового этапа переговоров по урегулированию разногласий.

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