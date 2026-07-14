ТАСС: Солдаты ВСУ застрелили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Убийство произошло в селе Гришино под Красноармейском, рассказал в беседе с ТАСС отец спортсмена Игорь Карпачев.

«Был у меня сын — Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу [чемпионство], много где по Украине выступал, готовился на мир [чемпионат мира]. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное — машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови.<...> Это были военные — хохлы [ВСУ]», — поделился мужчина.

По его словам, жену он нашел на входе в магазин, расположенный во дворе дома. В нее было выпущено семь пуль. Сына мужчина обнаружил в подвале дома — в него выстрелили пять раз, а до убийства подвергли истязаниям. Игорь Карпачев уточнил, что был украден старый автомобиль Toyota и восемь тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ при отступлении из Димитрова в Донецкой Народной Республике расстреляли семью.