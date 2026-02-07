Реклама

Бывший СССР
07:54, 7 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ при отступлении в ДНР расстреляли семью

РИА Новости: ВСУ при отступлении расстреляли семью в Димитрове
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) расстреляли семью. Об этом рассказал местный житель Вячеслав Мироненко в беседе с РИА Новости.

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в 2025 году не давали завозить в Димитров еду и воду. Кроме того, они обстреливали и взрывали автомобили гражданских.

