РИА Новости: ВСУ при отступлении расстреляли семью в Димитрове

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) расстреляли семью. Об этом рассказал местный житель Вячеслав Мироненко в беседе с РИА Новости.

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в 2025 году не давали завозить в Димитров еду и воду. Кроме того, они обстреливали и взрывали автомобили гражданских.