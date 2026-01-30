Беженец Агеев: ВСУ в не давали завозить еду и воду в Димитров

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в 2025 году не давали завозить в Димитров еду и воду. Кроме того, они обстреливали и взрывали автомобили гражданских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беженца Станислава Агеева.

«Последнее время особенно, уже последний год, они даже не давали не завозить в город ни еду, ни воду», — поделился мужчина. Он рассказал, что по машинам не только стреляли из автоматов и минометов, но и атаковали их при помощи беспилотников.

Также, по словам мужчины, в городе было много иностранной военной техники. В частности, там располагались французские танки.

Ранее сообщалось, что ВСУ угрожали мирным жителям и занимались мародерством.