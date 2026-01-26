Эвакуированный из Димитрова мужчина рассказал об угрозах и мародерстве ВСУ

Солдаты ВСУ угрожали мирным жителям Димитрова в ДНР и занимались мародерством

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали мирным жителям и занимались мародерством в Димитрове в Донецкой народной республике. Об этом рассказал «Известиям» эвакуированный местный житель Александр.

Мужчина отметил, что украинские военные воровали кур, бензин, а когда видели в гаражах машины, прокалывали баки и сливали топливо.

Кроме того, ВСУ угрожали людям и принудительно выселяли их из домов.

Другие же местные жители, которые покинули Красноармейск, рассказали, что эвакуация проходит очень оперативно, а помогают мирным в этом российские военнослужащие.

Ранее другой беженец из Димитрова Андрей рассказал о том, что украинские военные устроили жителям трассу смерти.

В конце декабря командующие группировок «Центр» и «Восток» сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.