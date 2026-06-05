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09:04, 5 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Ида Галич объяснила резкое изменение стиля

«Лента.ру»: Блогерша Ида Галич объяснила, что изменение в стиле связано с материнством
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Мария Винар

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич объяснила резкое изменение своего стиля. Это связано с материнством, призналась она в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так она ответила на вопрос, с чем связаны ее последние выходы на публику в броских нарядах и изменение прически.

«Это связано с тем, что я рожала, кормила и приходила в себя. На самом деле в беременность я заходила достаточно ярко. Потом, когда я стала мамой, нужно было привести фигуру, себя, свои мысли и свое здоровье в порядок, и после этого думать о возвращении к иконе стиля», — пояснила знаменитость и засмеялась.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своих предпочтениях в выборе одежды. В рамках ПМЭФ она призналась, что нередко выбирает вещи с восточными мотивами.

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