Ида Галич объяснила резкое изменение стиля

«Лента.ру»: Блогерша Ида Галич объяснила, что изменение в стиле связано с материнством

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич объяснила резкое изменение своего стиля. Это связано с материнством, призналась она в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так она ответила на вопрос, с чем связаны ее последние выходы на публику в броских нарядах и изменение прически.

«Это связано с тем, что я рожала, кормила и приходила в себя. На самом деле в беременность я заходила достаточно ярко. Потом, когда я стала мамой, нужно было привести фигуру, себя, свои мысли и свое здоровье в порядок, и после этого думать о возвращении к иконе стиля», — пояснила знаменитость и засмеялась.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своих предпочтениях в выборе одежды. В рамках ПМЭФ она призналась, что нередко выбирает вещи с восточными мотивами.

