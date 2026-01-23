РИА Новости: Операторы БПЛА ВСУ устроили жителям Димитрова трассу смерти

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили жителям Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) трассу смерти. Об этом рассказал беженец из города Андрей Дыченко в беседе с РИА Новости.

«У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много… Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит (...) еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит, там при мне спалили двоих», — рассказал Дыченко.

В конце декабря командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.