В России повысили прогноз сбора ключевой агрокультуры

ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2026 году до 91,5 миллиона тонн

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил свой прогноз урожая пшеницы в России в 2026 году на 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил глава отраслевой организации Дмитрий Рылько, его слова приводит «Интерфакс».

Предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне 90 миллионов тонн. Согласно обновленному прогнозу, суммарные сборы ключевой агрокультуры в этом году достигнут 91,5 миллиона, уточнил Рылько.

Подобной динамике поспособствовало в том числе заметное наращивание сборов пшеницы в регионах «большого юга». Речь идет о Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В этих субъектах урожай агрокультуры к настоящему времени достиг 38 миллионов тонн. В годовом выражении показатель увеличился на 7 миллионов, констатировал Рылько.

В следующем сельхозгоду, предупреждали эксперты, ситуация со сборами пшеницы в России может ухудшиться на фоне последствий кризиса на Ближнем Востоке. Из-за стремительного подорожания газа и азотных удобрений, вызванного перекрытием Ормузского пролива, по всему миру уже начался процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу, отмечали в фонде «Росконгресс». На этом фоне урожай ключевых видов агрокультур в стране может сократиться, предположили аналитики.